В ФГИ рассказали, когда состоятся первые конкурсы на избрание инвестсоветников 6 предприятий

Новости Экономика 11.07.2018 - 18:09
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Сегодня состоялась встреча с потенциальными советниками для приватизации крупных объектов

Первые конкурсы на избрание инвестиционных советников для Одесского припортового завода (ОПЗ) и еще пяти предприятий состоятся 26-31 июля. Об этом в Facebook сообщил руководитель Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.

"Уже 26-31 июля состоятся первые 6 конкурсов на избрание инвестиционных советников для ОПЗ, "Президент-Отеля", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", ЧАО "Индар" и государственных предприятий "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", - говорится в сообщении.

Трубаров сообщил, что сегодня состоялась встреча с потенциальными советниками для приватизации крупных объектов.

Напомним, 25 июня Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по отбору советников для приватизации ОПЗ, "Электротяжмаша" и еще нескольких предприятий. ОПЗ будут готовить к приватизации в течение полугода после назначения советника.

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Теги:  приватизация,  ФГИ,  ОПЗ,  приватизация госпредприятий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС