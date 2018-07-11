У ФДМ розповіли, коли відбудуться перші конкурси на обрання інвестрадників 6 підприємств

Сьогодні відбулася зустріч з потенційними радниками для приватизації великих об'єктів

Перші конкурси на обрання інвестиційних радників для Одеського припортового заводу (ОПЗ) та ще п'ятьох підприємств відбудуться 26-31 липня. Про це у Facebook повідомив керівник Фонду державного майна (ФДМ) України Віталій Трубаров.

"Вже 26-31 липня відбудуться перші 6 конкурсів на обрання інвестиційних радників для ОПЗ, "Президент-Готелю", ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", ПрАТ "Індар" та державних підприємств "Вугільна компанія "Краснолиманська" та "Завод "Електроважмаш", - йдеться у повідомленні.

Трубаров повідомив, що сьогодні відбулася зустріч з потенційними радниками для приватизації великих об'єктів.

Нагадаємо, 25 червня Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору радників для приватизації ОПЗ, "Електроважмашу" та ще кількох підприємств. ОПЗ будуть готувати до приватизації протягом півроку після призначення радника.