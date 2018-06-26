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Интервью

СНБО инициирует снятие ограничений на приватизацию оборонных предприятий

НовостиПолитика    26.06.2018 - 16:29
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Инициатива будет направлена на рассмотрение Кабмина и правительства

Совет национальной безопасности и обороны инициирует снятие ограничений на приватизацию и привлечение инвестиций в отечественные государственные оборонные предприятия. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам такое предложение совет намерен направить Кабинету министров и парламенту с тем, чтобы закрепить инициативу на законодательном уровне.

Турчинов отметил, что снятие ограничений позволит привлечь инвестиции в оборонно-промышленный сектор Украины, что повысить обороноспособность нашей страны.

Однако, подчеркнул секретарь СНБО, это решение, также как и либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения "не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, которые подписала Украина".

Напомним, СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний.

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Теги публикации: СНБО, оборонная сфера, приватизация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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