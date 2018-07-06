ФДМ закликає до якнайшвидшого прийняття актів, необхідних для запуску малої приватизації

Фонд звернувся в профільні відомства з відповідним проханням

Фонд держмайна закликає до якнайшвидшого прийняття законодавчо-правових актів, необхідних для запуску малої приватизації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава фонду Віталій Трубаров.

"Відсутність порядку визначення додаткових умов продажу - це найважливіше питання, адже понад 60% підприємств буде виставлятися на продаж саме з умовами. А сьогодні цей нормативний документ відсутній", - написав Трубаров.

За словами Трубарова, Кабінет Міністрів України визначив відповідальним за підготовку нормативних актів для запуску малої приватизації Міністерство економічної розвитку і торгівлі. Цей документ повинен бути розроблений у березні - квітні і 10 травня винесений на розгляд уряду. Однак, сьогодні відсутня навіть проект.

Крім того, Трубаров вказав і на інші проблеми, які гальмують початок процесу приватизації. Зокрема, продаж через електронну торгову систему пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

ДП "Прозоро.Продажі", яке визначено адміністратором торгової системи, так і не підтвердило наявність правових підстав для продажу через ЕТС пакетів акцій, що ставить під сумнів їх продаж, та, як наслідок, може призвести до ненадходження коштів від приватизації. Таких об'єктів в перелік включено 63 номінальною вартістю 1,12 млрд гривень.

Також стурбованість ФДМ викликає те, що програмне забезпечення ДП "Прозоро.Продажу" не передбачає структуру даних (форми вводу) інформації, яка підлягає внесенню в ЄТС з пакетів акцій, а це відповідно виключить виставлення на продаж таких об'єктів. Фонд також відзначає, що набір відомостей про об'єкти, що підлягають приватизації, не відповідає статті 21 Закону про приватизацію і пунктів 21,24 порядку проведення електронних аукціонів.

Фонд також висловлює стурбованість відсутністю заходів гарантій сплати в державний бюджет операторами торгових майданчиків реєстраційних та гарантійних внесків. Оператори наділені правом одержувати ці платежі від потенційних покупців, і ці кошти на їх рахунки можуть зберігатися до 2 місяців. Враховуючи, що вартість об'єктів досягне 250 млн гривень, є великий ризик, що недобросовісний оператор зможе через різні схеми привласнити ці кошти.

Фонд державного майна офіційно звернувся до Кабінету Міністрів і МЕРТ як органу, якому доручено розробити необхідну нормативну базу для продажу об'єктів малої приватизації.

Про запуск малої приватизації та проблематику, яку потрібно усунути в найкоротші терміни. Відсутність порядку... Опубліковано Віталієм Трубаровим П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Нагадаємо, РНБО ініціює зняття обмежень на приватизацію оборонних підприємств.