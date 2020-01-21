ФГИ начал отбор советника по приватизации "Центрэнерго"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Подготовка к приватизации ряда объектов начнется в феврале

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подписал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору инвестиционного советника с приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, а в феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда объектов большой приватизации.

Ранее Фонд госимущества провел ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", а также издал приказ о проведении конкурса на руководителя "Центрэнерго" и направил приказ в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для его организации.

Напомним, ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020. Перечень остался актуальным с прошлого года, поскольку приватизация так и не началась. В перечень входит и "Центрэнерго".

Стоит отметить, что украинская власть неоднократно заявляла о планах продать "Центрэнерго", но конкурсы всегда срывались.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".