ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФГИ начал отбор советника по приватизации "Центрэнерго"

Новости » Экономика     21.01.2020 - 11:51
ФГИ начал отбор советника по приватизации "Центрэнерго"
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Подготовка к приватизации ряда объектов начнется в феврале

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подписал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору инвестиционного советника с приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, а в феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда объектов большой приватизации.

Ранее Фонд госимущества провел ротацию членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", а также издал приказ о проведении конкурса на руководителя "Центрэнерго" и направил приказ в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для его организации.

Напомним, ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020. Перечень остался актуальным с прошлого года, поскольку приватизация так и не началась. В перечень входит и "Центрэнерго".

Стоит отметить, что украинская власть неоднократно заявляла о планах продать "Центрэнерго", но конкурсы всегда срывались.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпошты" ФГИ обнародовал перечень предприятий большой приватизации в 2020
Новости Украины ЦентрэнергоприватизацияФонд госимущества
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь