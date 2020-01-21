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ФДМ розпочав відбір радника з приватизації "Центренерго"

Новини » Економіка     21.01.2020 - 11:51
ФДМ розпочав відбір радника з приватизації "Центренерго"
Фото: колаж (РБК-Україна)

Підготовка до приватизації ряду об'єктів розпочнеться у лютому

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко видав наказ щодо створення конкурсної комісії з відбору інвестиційного радника з приватизації ПАТ "Центренерго". Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Як зазначили в прес-службі, інвестиційні радники вже працюють з 5 об'єктами великої приватизації, а в лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації ряду об'єктів великої приватизації.

Раніше Фонд держмайна також здійснив ротацію членів наглядової ради ПАТ "Центренерго", а також видав наказ про проведення конкурсу на керівника "Центренерго" та направив наказ до Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства для його організації.

Нагадаємо, ФДМ оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020. Перелік залишився актуальним з минулого року, оскільки приватизація так і не розпочалася. До переліку входить і "Центренерго".

Варто відзначити, що українська влада неодноразово заявляла про плани продати "Центренерго", але конкурси завжди зривалися.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2019 - 2021 роках. У переліку 975 підприємств, серед яких, зокрема "Одеський припортовий завод", "Донбасенерго" і "Центренерго".

Кабмін запропонував часткову приватизацію "Нафтогазу", "Укрзалізниці" і "Укрпошти" ФДМ оприлюднив перелік підприємств великої приватизації у 2020
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