В ФФУ прокомментировали ситуацию с натурализацией Мораеса

При получении бразильским нападающим "Шахтера" Жуниора Мораеса украинского гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона. Об этом заявил Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий в комментарии tribuna.com.

Функционер заверил, что 31-летним игроком не было нарушено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной законом Украины "О гражданстве" и налоговым кодексом.

"Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была", - отметил Записоцкий.

Кроме того, добавил функционер, ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство.

Напомним, португальские СМИ утверждали, что Мораес не соответствует необходимым критериям ФИФА для игры за сборную Украины в качестве натурализованного спортсмена: у него не было пяти непрерывных лет проживания

в стране, а лишь четыре года и восемь месяцев.

Если футбольные власти решат применить максимально строгое наказание, то сборной Украины будут присуждены технические поражения в матчах, которых футболист принял участие.

Мораес получил украинское гражданство 18 марта и на следующий день был вызван в сборную, 22 марта он дебютировал в матче отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной - против Люксембурга (2:1). Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.