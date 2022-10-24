Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, роблячи заяви про "брудну бомбу", намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадують, що керівник російського Міноборони 23 жовтня окремо телефонував своїм колегам із
Під час цих розмові він стверджував, що Київ
Своєю чергою кремлівській пропагандисти дуже швидко підхопили та розповсюдили це
Опісля п
Фахівці пояснюють, що заяви
Аналітики додають, що с
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні заяви з боку Росії.
Усе, що відомо про заяву Шойгу, - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".
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