Фейковыми заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытался запугать Запад, чтобы остановить помощь Украине, - ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают, что руководитель российского Минобороны 23 октября отдельно звонил своим коллегам из
Во время этих разговоров он утверждал, что Киев
В свою очередь кремлевские пропагандисты очень быстро подхватили и распространили это
Затем
Специалисты объясняют, что заявления Запад
Аналитики добавляют, что
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.
Все, что известно о заявлении Шойгу - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".
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