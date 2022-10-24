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Фейковыми заявлениями о "грязной бомбе" Шойгу пытался запугать Запад, чтобы остановить помощь Украине, - ISW

Фото: Министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что руководитель российского Минобороны 23 октября отдельно звонил своим коллегам из

Во время этих разговоров он утверждал, что Киев

В свою очередь кремлевские пропагандисты очень быстро подхватили и распространили это

Затем

Специалисты объясняют, что заявления Запад

Аналитики добавляют, что

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.

Все, что известно о заявлении Шойгу - читайте в материале "Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция".

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