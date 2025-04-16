Фейкові "сервіси" атакують: як шахраї виманюють дані учасників НМТ

Що відомо про нову шахрайську схему в мережі

В УЦОЯО розповіли, що останнім часом у соціальних мережах та в різноманітних каналах месенджерів можна побачити новину про бота, який обіцяє "достовірну" інформацію про:

дату проведення національного мультипредметного тесту (НМТ);

місце проведення тестування.

Водночас у мережі поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого "сервісу".

Чим небезпечні такі фейкові чат-боти для українців

Для того, щоб буцімто надати людині інформацію щодо проведення НМТ, фейкові "боти-помічники" вимагають зазначити приватну інформацію:

прізвище;

ім'я;

місце проживання;

інші персональні дані.

"Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем", - наголосили в УЦОЯО.

Уточнюється, що несанкціоноване збирання такої інформації може мати серйозні наслідки:

від створення фейкових профілів;

до спроб доступу до різних приватних ресурсів.

Як дізнатись правдиву інформацію про дату й місце проведення НМТ

Український центр оцінювання якості освіти:

застерігає учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів від взаємодії із шахрайськими ботами;

рекомендує бути уважними й обачними у мережі.

"Намагаючись "випередити інших" або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників", - пояснили українцям.

Наголошується, що інформацію про місце та дату проведення НМТ можна дізнатися лише в персональному кабінеті учасника НМТ - з 4 травня 2025 року.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації громадянам рекомендують звертатися до надійних джерел:

до офіційного веб-сайту УЦОЯО;

до сторінок УЦОЯО в соціальних мережах.

"Довіряйте перевіреним джерелам та дбайте про власну безпеку", - підсумували в центрі оцінювання якості освіти.