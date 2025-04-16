Фейкові "сервіси" атакують: як шахраї виманюють дані учасників НМТ

Останнім часом у мережі почали з'являтись шахрайські "корисні боти", які обіцяють "достовірну" інформацію про дату та місце проведення НМТ. Насправді ж вони полюють на персональні дані українців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
В УЦОЯО розповіли, що останнім часом у соціальних мережах та в різноманітних каналах месенджерів можна побачити новину про бота, який обіцяє "достовірну" інформацію про:
Водночас у мережі поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого "сервісу".
Для того, щоб буцімто надати людині інформацію щодо проведення НМТ, фейкові "боти-помічники" вимагають зазначити приватну інформацію:
"Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем", - наголосили в УЦОЯО.
Уточнюється, що несанкціоноване збирання такої інформації може мати серйозні наслідки:
Український центр оцінювання якості освіти:
"Намагаючись "випередити інших" або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників", - пояснили українцям.
Наголошується, що інформацію про місце та дату проведення НМТ можна дізнатися лише в персональному кабінеті учасника НМТ - з 4 травня 2025 року.
У разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації громадянам рекомендують звертатися до надійних джерел:
"Довіряйте перевіреним джерелам та дбайте про власну безпеку", - підсумували в центрі оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли про головну відмінність НМТ-2025 від попередніх тестів.
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