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Фейкові "сервіси" атакують: як шахраї виманюють дані учасників НМТ

Учасникам НМТ в Україні загрожує нова шахрайська схема (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Останнім часом у мережі почали з'являтись шахрайські "корисні боти", які обіцяють "достовірну" інформацію про дату та місце проведення НМТ. Насправді ж вони полюють на персональні дані українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що відомо про нову шахрайську схему в мережі

В УЦОЯО розповіли, що останнім часом у соціальних мережах та в різноманітних каналах месенджерів можна побачити новину про бота, який обіцяє "достовірну" інформацію про:

  • дату проведення національного мультипредметного тесту (НМТ);
  • місце проведення тестування.

Водночас у мережі поширюють відео, які нібито підтверджують ефективність такого "сервісу".

Чим небезпечні такі фейкові чат-боти для українців

Для того, щоб буцімто надати людині інформацію щодо проведення НМТ, фейкові "боти-помічники" вимагають зазначити приватну інформацію:

  • прізвище;
  • ім'я;
  • місце проживання;
  • інші персональні дані.

"Передаючи свої персональні дані стороннім ресурсам і ботам, користувачі ризикують стати жертвами шахрайських схем", - наголосили в УЦОЯО.

Уточнюється, що несанкціоноване збирання такої інформації може мати серйозні наслідки:

  • від створення фейкових профілів;
  • до спроб доступу до різних приватних ресурсів.

Як дізнатись правдиву інформацію про дату й місце проведення НМТ

Український центр оцінювання якості освіти:

  • застерігає учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів від взаємодії із шахрайськими ботами;
  • рекомендує бути уважними й обачними у мережі.

"Намагаючись "випередити інших" або привернути увагу в соціальних мережах, ви можете стати легкою здобиччю для зловмисників", - пояснили українцям.

Наголошується, що інформацію про місце та дату проведення НМТ можна дізнатися лише в персональному кабінеті учасника НМТ - з 4 травня 2025 року. 

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації громадянам рекомендують звертатися до надійних джерел:

"Довіряйте перевіреним джерелам та дбайте про власну безпеку", - підсумували в центрі оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли про головну відмінність НМТ-2025 від попередніх тестів.

Читайте також, скільки треба набрати балів на НМТ і що робити, якщо їх не вистачило.

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