Фейковые "сервисы" атакуют: как мошенники выманивают данные участников НМТ

В последнее время в сети начали появляться мошеннические "полезные боты", которые обещают "достоверную" информацию о дате и месте проведения НМТ. На самом деле они охотятся на персональные данные украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
В УЦОКО рассказали, что в последнее время в социальных сетях и в различных каналах мессенджеров можно увидеть новость о боте, который обещает "достоверную" информацию:
В то же время в сети распространяют видео, которые якобы подтверждают эффективность такого "сервиса".
Для того чтобы якобы предоставить человеку информацию о проведении НМТ, фейковые "боты-помощники" требуют указать личную информацию:
"Передавая свои персональные данные сторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем", - отметили в УЦОКО.
Уточняется, что несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия:
Украинский центр оценивания качества образования:
"Пытаясь "опередить других" или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников", - объяснили украинцам.
Отмечается, что информацию о месте и дате проведения НМТ можно узнать только в персональном кабинете участника НМТ - с 4 мая 2025 года.
В случае возникновения сомнений относительно достоверности информации гражданам рекомендуют обращаться к надежным источникам:
"Доверяйте проверенным источникам и заботьтесь о собственной безопасности", - подытожили в центре оценивания качества образования.
Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.
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