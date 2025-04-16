Фейковые "сервисы" атакуют: как мошенники выманивают данные участников НМТ

Что известно о новой мошеннической схеме в сети

В УЦОКО рассказали, что в последнее время в социальных сетях и в различных каналах мессенджеров можно увидеть новость о боте, который обещает "достоверную" информацию:

о дате проведения национального мультипредметного теста (НМТ);

о месте проведения тестирования.

В то же время в сети распространяют видео, которые якобы подтверждают эффективность такого "сервиса".

Чем опасны такие фейковые чат-боты для украинцев

Для того чтобы якобы предоставить человеку информацию о проведении НМТ, фейковые "боты-помощники" требуют указать личную информацию:

фамилию;

имя;

место жительства;

другие персональные данные.

"Передавая свои персональные данные сторонним ресурсам и ботам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем", - отметили в УЦОКО.

Уточняется, что несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия:

от создания фейковых профилей;

до попыток доступа к различным частным ресурсам.

Как узнать правдивую информацию о дате и месте проведения НМТ

Украинский центр оценивания качества образования:

предостерегает участников НМТ, их родителей и учителей от взаимодействия с мошенническими ботами;

рекомендует быть внимательными и осмотрительными в сети.

"Пытаясь "опередить других" или привлечь внимание в социальных сетях, вы можете стать легкой добычей для злоумышленников", - объяснили украинцам.

Отмечается, что информацию о месте и дате проведения НМТ можно узнать только в персональном кабинете участника НМТ - с 4 мая 2025 года.

В случае возникновения сомнений относительно достоверности информации гражданам рекомендуют обращаться к надежным источникам:

к официальному веб-сайту УЦОКО;

к страницам УЦОКО в социальных сетях.

"Доверяйте проверенным источникам и заботьтесь о собственной безопасности", - подытожили в центре оценивания качества образования.