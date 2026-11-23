Чому навколо ПК-версії GTA 6 з'явилося стільки шахрайств?

Rockstar традиційно випускає свої ігри на ПК пізніше, ніж на консолях. Наприклад, Red Dead Redemption 2 отримала ПК-версію через рік після консольного релізу, а GTA 5 - майже через два роки.

Тому чутки про можливий вихід GTA 6 на комп'ютерах на початку наступного року поки не варто сприймати як підтверджену інформацію: Rockstar ще не оголосила дату такого релізу.

Наразі пограти на ПК можна лише через безкоштовний застосунок PlayStation Remote Play, який транслює гру з консолі на комп'ютер або смарт-ТВ.

Очікування ПК-версії створило сприятливі умови для шахраїв. У мережі з'являються як примітивні клони GTA 6, створені за допомогою ШІ, так і файли зі справжнім шкідливим ПЗ.

Вони можуть використовувати ресурси комп'ютера для майнінгу криптовалют або викрадати гроші та персональні дані.

Як розпізнати підробку та не потрапити на гачок зловмисників?

Навіть якщо сторінка завантаження виглядає переконливо або обіцяє безкоштовну копію гри, довіряти варто лише офіційним повідомленням від Rockstar.

Так само критично слід ставитися до заяв про нібито злитий вихідний код ПК-версії GTA 6 чи появу користувацьких модифікацій.

Читайте більше: GTA 6 зібрала майже 8 мільйонів глядачів: Twitch, YouTube і Kick побили рекорди

Що робити, якщо ви вже завантажили фейкову GTA VI?

Якщо ви завантажили підроблений інсталятор або програму, не варто їх запускати. Якщо застосунок уже встановлено, видаліть його, а потім перевірте комп'ютер антивірусом.

Для додаткового очищення системи можна використати спеціальні утиліти. Вони допомагають очищати тимчасові файли, дані окремих програм, історію переглядів і cookie.

Водночас така очистка не замінює антивірусної перевірки й сама по собі не гарантує видалення шкідливого ПЗ.

Окрему небезпеку становлять кейгени - програми, які обходять перевірку ліцензії та генерують несправжні ключі активації, - а також зламані програми з неофіційних форумів.

Навіть якщо їх пропонують безкоштовно, такі файли можуть містити віруси та інші загрози. Найкращий спосіб уберегти комп'ютер - не завантажувати неофіційні версії GTA 6, кейгени й сумнівні модифікації.