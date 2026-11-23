Почему вокруг ПК-версии GTA 6 появилось столько мошенничеств?

Rockstar обычно выпускает свои игры на ПК позже, чем на консолях. К примеру, Red Dead Redemption 2 получила ПК-версию через год после консольного релиза, а GTA 5 - почти через два года.

Потому слухи о возможном выходе GTA 6 на компьютерах в начале следующего года пока не стоит воспринимать как подтвержденную информацию: Rockstar еще не объявила дату такого релиза.

Поиграть на ПК можно только через бесплатное приложение PlayStation Remote Play, которое транслирует игру с консоли на компьютер или смарт-ТВ.

Ожидание ПК-версии создало благоприятные условия для мошенников. В сети появляются как примитивные клоны GTA 6, созданные с помощью ИИ, так и файлы с настоящим вредоносным ПО.

Они могут использовать ресурсы компьютера для майнинга криптовалют или похищать деньги и персональные данные.

Как распознать подделку и не попасть на крючок злоумышленников?

Даже если страница скачивания выглядит убедительно или обещает бесплатную копию игры, доверять стоит лишь официальным сообщениям от Rockstar.

Так же критически следует относиться к заявлениям о якобы слитом исходном коде ПК-версии GTA 6 или появлении пользовательских модификаций.

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Что делать, если вы уже загрузили фейковую GTA VI?

Если вы загрузили поддельный инсталлятор или приложение, не следует их запускать. Если приложение уже установлено, удалите его и проверьте компьютер антивирусом.

Для дополнительной очистки системы можно использовать специальные утилиты. Они помогают очищать временные файлы, данные отдельных программ, историю просмотров и куки.

В то же время такая очистка не заменяет антивирусную проверку и сама по себе не гарантирует удаления вредоносного ПО.

Отдельную опасность представляют кейгены - программы, обходящие проверку лицензии и генерирующие ложные ключи активации, - а также сломанные программы с неофициальных форумов.

Даже если они предлагаются бесплатно, такие файлы могут содержать вирусы и другие угрозы. Лучший способ уберечь компьютер - не загружать неофициальные версии GTA 6, кейгены и сомнительные модификации.