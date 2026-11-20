Світовий реліз Grand Theft Auto 6 встановив нові рекорди глобального інтернет-трафіку та одночасної кількості глядачів на Twitch, YouTube і Kick.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety .

Рекорд світового інтернет-трафіку

Гра вийшла у всьому світі опівночі у четвер, 19 листопада, на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і S.

За даними оператора точок обміну інтернет-трафіком DE-CIX, увечері в середу, 18 листопада, о 20:20 за центральноєвропейським часом пропускна здатність у його глобальних вузлах досягла рекордних 33,03 терабіта за секунду.

Загальний обсяг передачі даних під час запуску GTA 6 виявився на 25 відсотків вищим, ніж у типовий тиждень. Попередні рекорди трафіку також зафіксували під час попереднього завантаження гри на минулому тижны.

Увечері в середу підвищений трафік зафіксували у низці великих вузлів по всьому світу:

Франкфурт: 22,15 терабіта за секунду.

Нью-Йорк: 2,44 терабіта за секунду.

Мадрид: 1,43 терабіта за секунду.

Дубай: 1,25 терабіта за секунду.

Чикаго: 1,22 терабіта за секунду.

Сінгапур: 627 гігабіт за секунду.

Лісабон: 79,9 гігабіта за секунду.

Рекорди переглядів на Twitch, YouTube та Kick

Реліз гри також викликав безпрецедентну кількість переглядів прямих трансляцій. Глядачі масово стежили за стримами гравців, починаючи з Нової Зеландії, де доступ до гри відкрився в середу, 18 листопада, о 6:00 за східним часом США.

За попередніми даними аналітичної компанії Streams Charts, на піку трансляції GTA 6 одночасно дивилися 7,91 мільйона глядачів на різних платформах:

Twitch : 3,31 мільйона глядачів.

: 3,31 мільйона глядачів. YouTube : 3,22 мільйона глядачів.

: 3,22 мільйона глядачів. Kick: 1,50 мільйона глядачів.

За даними Streams Charts, GTA 6 обійшла League of Legends і встановила абсолютний рекорд за піковою кількістю глядачів в історії Twitch.

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Стрімке зростання аудиторії за перші години

За статистикою Twitch, уже протягом перших шести годин після запуску гри в Новій Зеландії трансляції за GTA 6 перевершили рекорд гри Valorant 2020 року, який становив 1,7 мільйона одночасних глядачів.

Загальна кількість переглядів на Twitch зросла на 111 відсотків порівняно з попереднім тижнем.

За кілька годин після старту користувачі переглянули десятки мільйонів годин трансляцій GTA 6 - у Twitch цей показник порівняли з понад 1500 роками безперервного перегляду.