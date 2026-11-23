Neuralink показала, як учасник клінічного випробування проходить місію у GTA 6 без геймпада і натискання кнопок. Пацієнт керував персонажем за допомогою мозкового імпланта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Neuralink на платформі X .

Що відомо?

На опублікованому відео показано гру, поверх якої відображаються сигнали від імплантованого чипа та віртуальний геймпад.

Система зчитує мозкову активність і перетворює її на команди, завдяки яким людина може керувати персонажем у реальному часі.

За допомогою чипа гравець може виконувати всі основні ігрові дії:

брати участь у боях і стрільбі;

керувати транспортом;

літати.

Playing GTA VI with a Neuralink pic.twitter.com/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

На відео помітні незначні фізичні рухи учасника, зокрема дотики пальцем, однак у компанії зазначають, що повний контроль над грою забезпечує саме імплант.

Сам геймер описав можливість проходити GTA 6 у такий спосіб як "досить дику" і назвав чип "порталом у світ".

Як працює нейроінтерфейс Telepathy?

В основі технології лежить система Telepathy, створена для зчитування мозкової активності та перетворення її на цифрові сигнали.

Під час попереднього навчання алгоритм визначає, які саме нейронні імпульси відповідають конкретним командам - наприклад, натисканню певної кнопки.

Фізичні рухи для цього не потрібні: користувачеві достатньо уявити потрібну дію, після чого імплант передає зчитаний сигнал на комп'ютер або ігрову консоль.

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Що це змінює для пацієнта і на якому етапі технологія?

За словами учасника тестування, до встановлення чипа його вибір обмежувався іграми, де потрібні лише прості натискання на екрані iPad. З імплантом йому став доступний значно ширший набір ігрових механік - сам чоловік назвав це майбутнім.

У Neuralink уточнюють, що їхні нейроінтерфейси досі перебувають на етапі досліджень і ще не отримали схвалення регуляторів. Наразі технологія доступна лише для добровольців у межах клінічних випробувань.