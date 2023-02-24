UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фейки покликані створити паніку: у Молдові не бачать прямих загроз своїй безпеці

Фото: у Молдові не бачать прямих загроз своїй безпеці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після вкидів Кремля щодо нібито підготовки "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я у Молдові заявили, що не бачать прямих військових загроз безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Кишинева Prima Sursă для перевірки інформації.

"Зауважимо, що наразі прямих загроз військовій безпеці держави немає", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони стежить за всіма подіями, діями та змінами, які відбуваються в регіоні та на підконтрольній тираспольському режиму території.

Міністерство також працює з усіма іншими силовими структурами держави, щоб разом запобігти будь-яким спробам дестабілізації, зберегти мир і стабільність в країні. Сили Національної армії у складі Об’єднаних миротворчих сил працюють у штатному режимі.

"У разі виявлення можливих загроз безпеці країни Міноборони негайно проінформує громадськість. Поширена неправдива інформація має на меті створити паніку та збентеження серед людей по обидва боки Дністра", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, громадян закликають зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, вчора у Міноборони Росії нафантазували про нібито підготовку "вторгнення" українських військових в Придністров'я. При цьому у Молдові спростували заяву РФ про "провокації" за участю бійців ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що єдиною країною, яка може влаштувати провокації у Придністров'ю, є Росія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваРосійська Федерація