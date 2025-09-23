UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Фейк про виплати по 9600 гривень: Червоний Хрест попередив українців про шахраїв

Фото: Шахраї поширюють фейк про грошову допомогу від Червоного Хреста (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В анонімних Telegram-каналах поширюють неправдиву інформацію про нібито виплати від Українського Червоного Хреста у розмірі 9600 гривень для тих, хто не виїжджав з України.

Що відомо

Фейкові повідомлення супроводжують вигаданою "картою гуманітарної допомоги" та посиланнями на шахрайські сайти, які збирають особисті дані українців.

Водночас на офіційному сайті Червоного Хреста є лише статистика виданих продуктових та гігієнічних наборів, але немає жодних згадок про грошові виплати.

Що кажуть у Червоному Хресті

В організації наголосили, що не оголошували жодних програм із виплатами по 9600 гривень і не встановлювали умови щодо "невиїзду за кордон".

"Український Червоний Хрест завжди повідомляє про програми офіційно. Актуальна інформація публікується лише на сайті redcross.org.ua та на перевірених сторінках у соцмережах", - йдеться у заяві.

Українцям нагадують:

  • будь-які посилання у фейкових повідомленнях є шахрайськими;
  • переходити за ними небезпечно - шахраї можуть викрасти персональні дані;
  • перевіряти достовірність інформації потрібно лише на офіційних ресурсах Червоного Хреста.


Червоний Хрест попереджає про шахрайство (скриншот: redcross.org.ua)

Раніше РБК-Україна розповідало про шахрайські схеми в інтернеті, де українцям пропонують купити "справжні" водійські посвідчення та інші документи. Насправді це фальшивки, які не відображаються в держреєстрах і можуть стати підставою для кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що тепер користувачі monobank можуть поскаржитися на підозрілі збори у "Банці", щоб повідомити про можливе донат-шахрайство. Скарги анонімні, їх розглядають вручну, а у випадку великої кількості звернень підозрілі збори перевірятимуть уважніше.

ФінансиКрасный КрестШахраї