Общество Образование Деньги Изменения

Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках

Фото: Мошенники распространяют фейк о денежной помощи от Красного Креста (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В анонимных Telegram-каналах распространяют ложную информацию о якобы выплатах от Украинского Красного Креста в размере 9600 гривен для тех, кто не выезжал из Украины.

Что известно

Фейковые сообщения сопровождают вымышленной "картой гуманитарной помощи" и ссылками на мошеннические сайты, которые собирают личные данные украинцев.

В то же время на официальном сайте Красного Креста есть только статистика выданных продуктовых и гигиенических наборов, но нет никаких упоминаний о денежных выплатах.

Что говорят в Красном Кресте

В организации отметили, что не объявляли никаких программ с выплатами по 9600 гривен и не устанавливали условия по "невыезду за границу".

"Украинский Красный Крест всегда сообщает о программах официально. Актуальная информация публикуется только на сайте redcross.org.ua и на проверенных страницах в соцсетях", - говорится в заявлении.

Украинцам напоминают:

  • любые ссылки в фейковых сообщениях являются мошенническими;
  • переходить по ним опасно - мошенники могут похитить персональные данные;
  • проверять достоверность информации нужно только на официальных ресурсах Красного Креста.


Красный Крест предупреждает о мошенничестве (скриншот: redcross.org.ua)

Ранее РБК-Украина рассказывало о мошеннических схемах в интернете, где украинцам предлагают купить "настоящие" водительские удостоверения и другие документы. На самом деле это фальшивки, которые не отображаются в госреестрах и могут стать основанием для уголовной ответственности.

Также мы писали, что теперь пользователи monobank могут пожаловаться на подозрительные сборы в "Банке", чтобы сообщить о возможном донат-мошенничестве. Жалобы анонимны, их рассматривают вручную, а в случае большого количества обращений подозрительные сборы будут проверять внимательнее.

ФинансыКрасный КрестМошенники