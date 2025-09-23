Фейк о выплатах по 9600 гривен: Красный Крест предупредил украинцев о мошенниках

Что известно

Фейковые сообщения сопровождают вымышленной "картой гуманитарной помощи" и ссылками на мошеннические сайты, которые собирают личные данные украинцев.

В то же время на официальном сайте Красного Креста есть только статистика выданных продуктовых и гигиенических наборов, но нет никаких упоминаний о денежных выплатах.

Что говорят в Красном Кресте

В организации отметили, что не объявляли никаких программ с выплатами по 9600 гривен и не устанавливали условия по "невыезду за границу".

"Украинский Красный Крест всегда сообщает о программах официально. Актуальная информация публикуется только на сайте redcross.org.ua и на проверенных страницах в соцсетях", - говорится в заявлении.

Украинцам напоминают:

любые ссылки в фейковых сообщениях являются мошенническими;

переходить по ним опасно - мошенники могут похитить персональные данные;

проверять достоверность информации нужно только на официальных ресурсах Красного Креста.



Красный Крест предупреждает о мошенничестве (скриншот: redcross.org.ua)