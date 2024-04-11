ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ферстаппен обрав пріоритет продовження кар'єри з єдиною альтернативою

Четвер 11 квітня 2024 17:29
UA EN RU
Ферстаппен обрав пріоритет продовження кар'єри з єдиною альтернативою Фото: Макс Ферстаппен не хотів би відходу Гельмута Марко (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен прагне залишитися в складі "Ред Булла", але за певних обставин може покинути австрійську стайню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AMuS.

26-річний нідерландець хоче продовжити виступи в лавах "червоних биків". Покинути Мілтон-Кінс лідера сезону може змусити лише збіг кількох обставин.

Ферстаппен усерйоз розглядатиме варіант зі зміною команди лише в разі відходу з "Ред Булла" Гельмута Марко та Едріана Ньюї. Наразі обидва функціонери залишаються в стайні. Утім, керівництво команди не може гарантувати чемпіона збереження статусу-кво.

Натомість єдина альтернатива Ферстаппена – "Мерседес". Німецько-британська стайня, на думку оточення нідерландця, залишається найкращим місце продовження кар'єрі в тривалій перспективі. Більше того, триразовий чемпіон світу там зароблятиме більше, ніж Льюїс Хемілтон у сезоні-2024.

Раніше бос "Мерседеса" Вольфф склав шорт-лист претендентів на місце в команді на сезон-2025. Функціонер обиратиме спадкоємця Хемілтона з-поміж Ферстаппена, Алонсо та юніора Антонеллі. Однак, задля підписання нідерландця з "Ред Булла" Вольфф нібито готовий чекати до останнього, навіть якщо втратить можливість запросити іншого.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Японії з дублем "Ред Булла".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Mercedes
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні