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Ферстаппен выбрал приоритет продолжения карьеры с единственной альтернативой

Четверг 11 апреля 2024 17:29
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Ферстаппен выбрал приоритет продолжения карьеры с единственной альтернативой Фото: Макс Ферстаппен не хотел бы ухода Хельмута Марко (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стремится остаться в составе "Ред Булла", но при определенных обстоятельствах может покинуть австрийскую конюшню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMuS.

26-летний нидерландец хочет продолжить выступления в рядах "красных быков". Оставить Милтон-Кинс лидера сезона может заставить лишь стечение нескольких обстоятельств.

Ферстаппен всерьез будет рассматривать вариант со сменой команды только в случае ухода из "Ред Булл" и Хельмута Марко, и Эдриана Ньюи. В данный момент оба функционера остаются в конюшне. Впрочем, руководство команды не может гарантировать чемпиону сохранение статус-кво.

В свою очередь единственная альтернатива Ферстаппена – "Мерседес". Немецко-британская конюшня, по мнению окружения нидерландца, остается лучшим местом продолжения карьеры в длительной перспективе. Более того, трехкратный чемпион мира там будет зарабатывать больше, чем Льюис Хэмилтон в сезоне-2024.

Ранее босс "Мерседеса" Вольфф составил шорт-лист претендентов на место в команде на сезон-2025. Функционер будет выбирать наследника Хэмилтона из числа Ферстаппена, Алонсо и юниора Антонелли. Однако ради подписания нидерландца из "Ред Булла" Вольфф якобы готов ждать до последнего, даже если потеряет возможность пригласить другого.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Японии с дублем "Ред Булла".

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