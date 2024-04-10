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Без Феттеля, але з чемпіонами. "Мерседес" склав список кандидатів на місце Хемілтона

Бреклі, Середа 10 квітня 2024 13:27
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Без Феттеля, але з чемпіонами. "Мерседес" склав список кандидатів на місце Хемілтона Фото: Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен зацікавили "Мерседес" (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Керівник стайні Формули-1 "Мерседес" Тото Вольфф склав шорт-лист претендентів на місце в команді на сезон-2025 без чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Бос німецько-британської стайні звузив коло кандидатів на місце в кокпіті команди до трьох. Феттель до короткого переліку не потрапив.

Вольфф обиратиме напарника для Джорджа Расселла з-поміж пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, гонщика "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо та юніора Андреа Кімі Антонеллі. Хтось з цих пілотів замінить в лавах стайні Льюїса Хемілтона. Британець сезон-2025 проведе за "Феррарі".

Видання підтвердило наміри Феттеля відновити кар'єру. Однак, "Мерседес" кандидатура багаторазового чемпіона світу не цікавить. Вочевидь, 36-річний німець претендуватиме на одну з вакансій у командах другого ешелону F1.

Нинішній сезон "Мерседес" розпочав непереконливо. Німецько-британська стайня після чотирьох гран-прі набрала лише 34 очки та йде на 4-й позиції в Кубку конструкторів. Наразі найкращий результат команди – 5-те місце Расселла в Бахрейні.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Японії з дублем "Ред Булла".

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Mercedes Формула-1 Себастьян Феттель
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