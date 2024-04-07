Ферстаппен у чемпіонському стилі втретє поспіль виграв Гран-прі Японії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На перших метрах дистанції жодних змін у топ-10 не відбулося – всі пілоти на чолі з Ферстаппеном зберегли стартові позиції. Натомість позаду пілот "Вільямса" Албон занадто оптимістично атакував Ріккардо (РБ) і завершив етап для обох, а також "забезпечив" червоний прапор для решти.

Відновлення захисного бар'єру в місці зіткнення болідів затягнулося майже на півгодини. На рестарті особливих подій глядачі не дочекалися. До сьомого кола пелотон розтягнувся. Фактично всі гонщики відірвалися один від одного на понад секунду.

Отже, на перший план вийшла стратегія. Першим хід зробив "Макларен". Норріс після першої хвилі піт-стопу розбив дует "Ред Буллів", випередивши Переса завдяки швидшому візиту до механків. Утім, мексиканець на 23-му колі пройшов британського пілота на трасі.

Інакше вчинив Леклер. Гонщик "Феррарі" розтягнув стартовий відрізок і після старту з 8-го місця несподівано опинився в боротьбі за подіум у середині гонки. Зрештою, після нової серії піт-стопів монегаск опинився за дуетом із "Ред Булла" та попереду Норріса та партнера по команді Сайнса.

Свіжа гума на боліді останнього дозволила іспанцю на останньому десятку кіл обійти і пілота "Макларена", і Леклера. Щоправда, фініш "Феррарі" двома болідами відразу за двома гонщиками "Ред Булла" після посередньої кваліфікації можна вважати успіхом. Ферстаппен же не мав проблем упродовж усієї дистанції та "привіз" Пересу на фініші 12,5 секунд.

Отже, Сайнс зійшов на подіум останнім. За ним фінішували Леклер і Норріс. Доповнили топ-10 пілот "Астон Мартіна" Алонсо, Расселл із "Мерседеса", Піастрі ("Макларен"), гонщик "Мерседеса" Хемілтон і Цунода з РБ.

Класифікація Гран-прі Японії-2024: