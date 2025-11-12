Фермеру з Херсонщини, який розміновував поля, посмертно присвоїли звання Героя України

Життя та діяльність Олександра Гордієнка

Олександр Гордієнко понад 30 років займався сільським господарством, очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

Його фермерське господарство базувалося в Бериславі, на Херсонщині. Після деокупації правобережної частини області у листопаді 2022 року він повернувся на землю, де самостійно розмінував сотні гектарів і вивіз тисячі протитанкових мін.

Під час окупації та після звільнення регіону господарство Гордієнка неодноразово зазнавало обстрілів. Російські авіабомби знищили базу в Бериславі, а дрони спалили його будинок, трактор і частину техніки. Попри втрати, фермер не зупинився.

Завдяки підтримці спонсорів Гордієнко отримав нові комбайни й трактори. Це дозволило господарству відновити посівну і збір урожаю навіть у прифронтовій зоні, де обстріли щодня нищать поля.

Загибель і заслуги

Фермер загинув вранці 5 вересня 2025 року у віці 58 років, коли дрон влучив в автівку, у якій він працював у полі. Олександра похоронили в Одесі, у нього залишилась дружина, два сини і донька.

Петицію про присвоєння звання Героя України 8 вересня зареєструвала його донька Аліна Гордієнко. Вона зазначила, що батько вивіз із полів понад 5 тисяч протитанкових мін і збив понад 200 російських дронів.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини", - написав після загибелі Гордієнка голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Олександр Гордієнко власноруч збивав російські дрони над полями Херсонщини та вивозив міни із сільськогосподарських ділянок (фото: t.me/olexandrprokudin)

Підтримка Верховної Ради

22 жовтня Верховна Рада підтримала рішення про присвоєння звання Героя України Олександру Гордієнку, увінчавши його мужність та внесок у захист територіальної цілісності держави. А 10 листопада відповідний указ підписав президент.

"За громадянську мужність, героїчне служіння українському народові, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гордієнку Олександру Дмитровичу", - йдеться у наказі президента.