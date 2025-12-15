ua en ru
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель РФ

Крим, Понеділок 15 грудня 2025 16:15
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель РФ Ілюстративне фото: у Феодосії дрон влучив у військовий корабель РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 14 грудня дрон влучив у військовий корабель російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними моніторингового каналу, після удару на судні спалахнула пожежа, яку було видно з різних районів міста. Ступінь пошкодження корабля та масштаби ураження наразі уточнюються.

Нагадаємо, у суботу 13 грудня, в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, звуки детонацій чули у Феодосії, а також у районі мису Фіолент. Офіційна російська влада ситуацію поки не коментувала.

У Феодосії дрон влучив у військовий корабель РФ

Також ми писали, що нещодавно українська воєнна розвідка ліквідувала російський військово-транспортний літак Ан-26, а також ще дві цілі противника на тимчасово окупованій території Криму.

А у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

У вересні українська розвідка повідомила про знищення двох російських літаків-амфібій Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

Це сталося 21 вересня під час операції спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". У розвідці підкреслили, що це перше зафіксоване ураження Бе-12 в історії.

За даними ГУР, разом із двома амфібіями українські сили під час того ж нальоту вивели з ладу ще один об'єкт російської авіації - багатоцільовий вертоліт Мі-8. Операція стала суттєвим ударом по можливостях ворога з огляду на рідкість і високу цінність подібних повітряних платформ.

