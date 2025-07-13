Феноменальна серія Мессі: 5 матчів поспіль із дублями

Мессі повторив досягнення

У матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Нешвілля" аргентинець оформив дубль, чим довів свою результативну серію до п’яти поєдинків поспіль з двома і більше забитими м’ячами.

Востаннє подібне Мессі вдавалося ще у 2012 році, коли він грав за "Барселону", тоді він зробив це шість разів.

Найкраща гольова серія Мессі за понад десятиліття

Поєдинок із "Нешвіллем", який завершився перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 2:1, став черговим рекордом аргентинського форварда.

Вже на 17-й хвилині він відкрив рахунок точним ударом зі штрафного, а після перерви реалізував момент після помилки голкіпера суперників. Таким чином, Мессі забив дубль у п’ятому матчі МЛС поспіль.

А у минулому турі, забивши 4 дублі поспіль, Мессі встановив новий рекорд в МЛС.

Результативність Ліонеля в МЛС-2025

У сезоні-2025 Мессі провів 20 матчів за "Інтер Маямі" у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та шістьма гольовими передачами.

Завдяки останнім м’ячам він наздогнав лідера бомбардирської гонки МЛС Семі Сарріджа з "Нешвілля" - в обох по 16 забитих м’ячів.

Серія Мессі в МЛС:

29.05.2025: дубль + асист проти "Монреаля" (2:1)

01.06.2025: дубль + 3 асисти у матчі з "Коламбусом" (5:1)

06.07.2025: дубль + асист знову проти "Монреаля" (4:1)

10.07.2025: дубль у грі з "Нью-Інглендом" (2:1)

13.07.2025: дубль у зустрічі з "Нешвіллем" (2:1)

Що далі?

"Інтер Маямі" наразі перебуває на п’ятій сходинці Західної конференції з 38 очками, маючи три матчі в запасі відносно лідера - "Філадельфії" (43 очки).

У четвер, 17 липня, команда Мессі зустрінеться з "Цинциннаті", і аргентинець отримає шанс повторити власне досягнення 2012 року - шість матчів поспіль із двома голами.