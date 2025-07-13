Феноменальна серія Мессі: 5 матчів поспіль із дублями

38-річний лідер "Інтер Маямі" Ліонель Мессі показує блискучу форму в сезоні-2025, адже повторив досягнення "Барселони".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт SofaScore у соцмережі Х.
У матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Нешвілля" аргентинець оформив дубль, чим довів свою результативну серію до п’яти поєдинків поспіль з двома і більше забитими м’ячами.
Востаннє подібне Мессі вдавалося ще у 2012 році, коли він грав за "Барселону", тоді він зробив це шість разів.
Поєдинок із "Нешвіллем", який завершився перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 2:1, став черговим рекордом аргентинського форварда.
Вже на 17-й хвилині він відкрив рахунок точним ударом зі штрафного, а після перерви реалізував момент після помилки голкіпера суперників. Таким чином, Мессі забив дубль у п’ятому матчі МЛС поспіль.
А у минулому турі, забивши 4 дублі поспіль, Мессі встановив новий рекорд в МЛС.
У сезоні-2025 Мессі провів 20 матчів за "Інтер Маямі" у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та шістьма гольовими передачами.
Завдяки останнім м’ячам він наздогнав лідера бомбардирської гонки МЛС Семі Сарріджа з "Нешвілля" - в обох по 16 забитих м’ячів.
"Інтер Маямі" наразі перебуває на п’ятій сходинці Західної конференції з 38 очками, маючи три матчі в запасі відносно лідера - "Філадельфії" (43 очки).
У четвер, 17 липня, команда Мессі зустрінеться з "Цинциннаті", і аргентинець отримає шанс повторити власне досягнення 2012 року - шість матчів поспіль із двома голами.
Чинний контракт зіркового аргентинця з клубом діє до кінця грудня 2025 року. Мессі, який вісім разів здобував "Золотий м'яч", також забив свій 69-й гол зі штрафного удару у професійній кар'єрі.
Раніше ми писали про те, як 16-річний талант з Мексики побив рекорд Пеле та Ямаля.
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