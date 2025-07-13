Феноменальная серия Месси: 5 матчей подряд с дублями

Месси повторил достижение

В матче регулярного чемпионата МЛС против "Нэшвилля" аргентинец оформил дубль, чем довел свою результативную серию до пяти поединков подряд с двумя и более забитыми мячами.

Последний раз подобное Месси удавалось еще в 2012 году, когда он играл за "Барселону", тогда он сделал это шесть раз.

Лучшая голевая серия Месси за более чем десятилетие

Поединок с "Нэшвиллем", который завершился победой "Интер Майами" со счетом 2:1, стал очередным рекордом аргентинского форварда.

Уже на 17-й минуте он открыл счет точным ударом со штрафного, а после перерыва реализовал момент после ошибки голкипера соперников. Таким образом, Месси забил дубль в пятом матче МЛС подряд.

А в прошлом туре, забив 4 дубля подряд, Месси установил новый рекорд в МЛС.

Результативность Лионеля в МЛС-2025

В сезоне-2025 Месси провел 20 матчей за "Интер Майами" во всех турнирах, отметившись 17 голами и шестью голевыми передачами.

Благодаря последним мячам он догнал лидера бомбардирской гонки МЛС Сэми Сарриджа из "Нэшвилля" - у обоих по 16 забитых мячей.

Серия Месси в МЛС:

29.05.2025: дубль + ассист против "Монреаля" (2:1)

01.06.2025: дубль + 3 ассиста в матче с "Коламбусом" (5:1)

06.07.2025: дубль + ассист снова против "Монреаля" (4:1)

10.07.2025: дубль в игре с "Нью-Инглендом" (2:1)

13.07.2025: дубль во встрече с "Нэшвиллем" (2:1)

Что дальше?

"Интер Майами" сейчас находится на пятой строчке Западной конференции с 38 очками, имея три матча в запасе относительно лидера - "Филадельфии" (43 очка).

В четверг, 17 июля, команда Месси встретится с "Цинциннати", и аргентинец получит шанс повторить собственное достижение 2012 года - шесть матчей подряд с двумя голами.