16-річний талант з Мексики побив рекорд Пеле та Ямаля

16-річний мексиканський півзахисник Хільберто Мора переписав футбольну історію у фінальному матчі Золотого кубку КОНКАКАФ 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт у соцмережі Х журналіста Yeudiel Pacheco .

Історичний рекорд юного мексиканця

Півзахисник Хільберто Мора у віці всього 16 років і 265 днів вийшов у стартовому складі збірної Мексики у вирішальному поєдинку Золотого кубку КОНКАКАФ проти США.

Цей факт робить його наймолодшим футболістом в історії, який стартував у фіналі дорослого міжнародного змагання.

На полі юний талант, що представляє клуб "Тіхуана", провів 75 хвилин і продемонстрував впевнену гру.

Таким чином, Мора перевершив знакові рекорди. Він обійшов Ламіна Ямаля, якому було 17 років під час фіналу Євро-2024.

А також видатного бразильця Пеле, який грав у фіналі Чемпіонату світу 1958 року у віці 17 років і 249 днів.

Перемога Мексики у фіналі Золотого кубку

У самому ж фіналі, який відбувся на домашній арені США, збірна Мексики здобула перемогу над своїми північноамериканськими сусідами з рахунком 2:1.

Ця перемога стала вже шостою для мексиканської команди над збірною США у восьми фіналах Золотого кубку. Наразі "Ель Трі" мають на три титули більше.

Зазначимо, що у рамках Золотого кубку КОНКАКАФ гра за третє місце не проводиться. Таким чином, збірні Гватемали та Гондурасу отримали статус бронзових призерів цьогорічного турніру.