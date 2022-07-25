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"Фенербахче" – "Динамо": украинский гранд улетел в Стамбул на ответный матч Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" перед первым матчем против "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Делегация киевского "Динамо" улетела в Турцию на выездной поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 против стамбульского "Фенербахче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял с собой 24 исполнителя. Не полетел с первой командой нападающий Владислав Супряга, пропустивший и первый матч.

В Турции "Динамо" проведет предматчевую тренировку во вторник. Тогда же состоится и пресс-конференция главного тренера киевлян и одного из игроков основы.

После нулевой ничьей в первом поединке Луческу пообещал играть на победу в Стамбуле. Румынский специалист часть тренерской карьеры провел в Турции, где работал с "Галатасараем", "Бешикташем" и национальной командой.

Заявка "Динамо" на второй матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Караваев, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Антюх

Нападающие: Ванат, Беседин

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

К слову, ведущие букмекеры определили фаворита второго матча в противостоянии "Фенербахче" и "Динамо".

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