ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Новина українською →
Стамбул, Понедельник 25 июля 2022 16:13
"Фенербахче" – "Динамо": прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов Фото: Денис Попов и Беньямин Вербич против "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 стамбульский "Фенербахче" примет киевское "Динамо" дома.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" 27 июля. Начало поединка в 20:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

Специалисты британской конторы William Hill безусловным фаворитом считают турецкий гранд. На победу "желтых канареек" принимают ставки с коэффициентом 1,70. Итоговую ничью оценили баллом 3,70. Вероятный успех "Динамо" пока менее вероятен – кэф 5,00.

На минимальную победу "бело-синих" можно поставить с солидным коэффициентом 12,00. В то же время ставка на волевую победу "Динамо" увеличит выигрыш в 19 (!) раз.

Тем временем австрийцы из Bwin несколько иначе оценили шансы команд. Да, фаворитом остается "Фенербахче" – коэффициент на победу составил 1,73. А вот в итоговый триумф украинского гранда там верят чуть больше британцев, выставив кэф 4,75. Вероятность ничьей – 3,75.

Поклонники специальных ставок могут заложиться на победу "Динамо" с голами от обеих команд. Коэффициент на такой итог составил 9,00. А любители острых ощущений изучают вариант ставки с победой "Фенербахче" после первого тайма и итоговым поражением турок (кэф 12,5).

Напомним, что что на прошлой неделе "Динамо" разошлось миром с "Фенербахче" в польской Лодзи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Фенербахче букмекер Лига Чемпионов
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине