Луческу пообещал играть на победу в Стамбуле после ничьей "Динамо" и "Фенербахче"

После нулевой ничьей в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" своими соображениями поделился наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Румынский специалист признал, что его подопечным было нелегко. Сказался почти 8-месячный "простой" без официальных матчей. Из-за отсутствия понимания своего текущего потенциала столичный гранд решил не рисковать.

"Матч получился равным, с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить. Мы осознавали высокий уровень "Фенербахче", хорошо поработавшего на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине", – заявил Луческу.

Главный тренер "Динамо" назвал положительным результат первого поединка. 76-летний румын также верит в возможность "бело-синих" завоевать необходимый результат на выезде.

"Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они тоже это делали, но мы имеем возможность добиться хорошего результата", – резюмировал Луческу.

Ответный матч в противостоянии "Динамо" и "Фенербахче" состоится в Стамбуле 27 июля. Начало поединка на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в 20:00 по киевскому времени.