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"Фенербахче" – "Динамо": український гранд полетів у Стамбул на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" перед першим матчем проти "Фенербахче" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Делегація київського "Динамо" полетіла до Туреччини на виїзний поєдинок 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 проти стамбульського "Фенербахче".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв із собою 24-х виконавців. Не полетів із першою командою нападник Владислав Супряга, який пропустив і перший матч.

У Туреччині "Динамо" проведе передматчеве тренування у вівторок. Тоді ж відбудеться і прес-конференція головного тренера киян і когось із гравців основи.

Після нульової нічиєї у першому поєдинку Луческу пообіцяв грати на перемогу в Стамбулі. Румунський фахівець частину тренерської кар'єри провів у Туреччині, де працював із "Галатасараєм", "Бешикташем" і національною командою.

Заявка "Динамо" на другий матч 2-го кваліфікаціійного раунду Ліги чемпіонів:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Буяльський, Антюх

Нападники: Ванат, Бєсєдін

Матч "Фенербахче" – "Динамо" відбудеться на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" 27 липня. Початок поєдинку о 20:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

До слова, провідні букмекери визначили фаворита другого матчу в протистоянні "Фенербахче" та "Динамо".

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