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Фехтувальна збірна України оголосила заявку на Олімпіаду-2024: хто складе компанію Харлан

Фото: Переможні емоції Ольги Харлан (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з фехтування повезе на Олімпійські ігри в Парижі вісьомох спортсменок на чолі з олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 Ольгою Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Національна федерація фехтування України визначилася з переліком атлетів, які візьмуть участь в літніх Іграх-2024. Українки вибороли дві командні ліцензії – у шаблі та шпазі.

Збірна України заявила на турнір по чотири фехтувальниці в кожному виді зброї. Три з восьми українок також змагатимуться в особистому заліку. Наразі функціонери ще не зробили остаточний вибір щодо них.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2024 у фехтуванні:

Шабля: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова

Шпага: Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова, Олена Кривицька, Дар'я Варфоломеєва

 

Найдосвідченіша в складі "синьо-жовтих" – Харлан, для якої прийдешня Олімпіада буде п'ятою в кар'єрі. У колекції вітчизняної шаблістки вже 4 олімпійські нагороди. На Іграх-2008 вона завоювала "золото" в командній першості, а на Олімпіаді-2016 виборола з напарницями срібні нагороди. Натомість в особистих змаганнях Харлан здобула дві "бронзи" (2012, 2016).

Що відомо про Олімпійські ігри-2024

Участь в головних змаганнях чотириріччя візьме 10,5 тисяч спортсменів. Вони змагатимуться в 48-ми дисциплінах.

Україна офіційно підтвердила участь в Олімпіаді та Паралімпіаді. Гаслом збірної стала фраза The Will to Win ("Воля до перемоги"). Наразі участь в змаганнях забезпечили понад дві сотні українських спортсменів і вітчизняних параатлетів. Росія і Білорусь не виступатимуть в командних турнірах. Водночас МОК допустив окремих білоруських і російських спортсменів до змагань у статусі нейтральних.

У червні "Суспільне" анонсувало показ змагань прийдешньої Олімпіади та Паралімпійських ігор. Суспільний мовник покаже не менше 200 годин прямого ефіру Ігор та не менше сотні годин наживо з Паралімпіади. Турніри транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" і т. д.) та канал "Суспільне Спорт".

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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Ольга ХарланОлімпіада 2024