Сборная Украины по фехтованию объявила заявку на Олимпиаду: кто составит компанию Харлан

Национальная федерация фехтования Украины определилась с перечнем атлетов, которые примут участие в летних Играх-2024. Украинки завоевали две командные лицензии – в сабле и шпаге.

Сборная Украины заявила на турнир по четыре фехтовальщицы в каждом виде оружия. Три из восьми украинок также будут соревноваться в личном зачете. В настоящее время функционеры еще не сделали окончательный выбор по ним.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2024 в фехтовании:

Шабля: Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова

Шпага: Джоан Фейби Бежура, Влада Харькова, Елена Кривицкая, Дарья Варфоломеева

Самая опытная в составе "сине-желтых" – Харлан, для которой грядущая Олимпиада будет пятой в ​​карьере. В коллекции отечественной саблистки уже 4 олимпийские награды. На Играх-2008 она завоевала "золото" в командном первенстве, а на Олимпиаде-2016 выиграла с напарницами серебряные награды. В личных соревнованиях Харлан получила две "бронзы" (2012, 2016).

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент участие в соревнованиях обеспечили более двухсот украинских спортсменов и отечественных параатлетов. Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".