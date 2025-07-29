Федоров розповів, як готувався президентський проект закону про НАБУ та САП

"Я приєднався до процесу як віце-премʼєр і активно підтримував розробку закону, спираючись на досвід взаємодії з різними державними структурами у межах спільних цифрових і воєнних проєктів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що результатом стало створення нового збалансованого законопроєкту, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави.

Що передувало президентському законопроєкту про НАБУ та САП

22 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №12414, який обмежував незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Того ж дня документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон набув чинності наступного дня 23 липня, після його публікації в парламентській газеті "Голос України".

Цей крок спровокував широкий суспільний резонанс - у Києві та низці міст України люди вийшли на акції протесту, вимагаючи зберегти незалежність ключових антикорупційних органів.

До того ж перед ухваленням резонансного закону у співробітників НАБУ та САП також пройшли масові обшуки. СБУ та Офіс генерального прокурора заявляли про нібито викриття російського впливу всередині НАБУ. Деяким працівникам інкримінували держзраду, корупцію та незаконну співпрацю з РФ.

Згодом на протести відреагував президент України. Він заявив, що поважає думку суспільства, яке вимагає незалежності НАБУ та САП.

Тож вже 24 липня Зеленський подав у Раду новий законопроект №13533 про НАБУ і САП, який, на його думку, "забезпечить силу системі правопорядку".

З одного боку документ має гарантувати незалежність НАБУ та САП. Однак є нюанс. Проектом закону ним передбачено, що співробітники Бюро та низки правоохоронних органів, з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

Антикорупційний комітет ВРУ сьогодні, 29 липня вже підтримав даний законопроєкт Зеленського.

За словами народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, під час розгляду ініціативи НАБУ підтвердило, що не має зауважень до цього документу.

Нардеп повідомив, що тепер черга за Комітетом ВРУ з питань правоохоронної діяльності, яка розгляне ініціативу завтра.

Очікується, що після проходження Комітетів народні депутати зберуться в сесійній залі парламенту 31 липня для розгляду президентського законопроєкту щодо відновлення незалежності антикорупційних органів.