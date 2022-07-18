UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Некоторые цифровые документы в приложении "Дія" переведут на английский язык. Речь идет о заграничном паспорте, водительских правах и техпаспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде", - написал он.

Федоров отметил, что это очередной шаг к международной интеграции "Дії".

Он добавил, что команда уже завершает технические детали по разработке и вскоре выйдет с бета-тестом.

Напомним, до конца июля в "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов.

Кроме того, Минобразования работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News
МинцифраМихаил Федоров