В "Дія" появятся новые важные документы: кого это коснется

Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении Дія. Подготовка идет вместе с Минцифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миоборазования .

"В настоящее время подготовлен проект постановления КМУ об отражении сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном предвысшем и высшем образовании средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с использованием мобильного приложения Дія", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже сейчас благодаря сервису Единой государственной электронной базі по вопросам образования (ЕДЕБО) соискатели образования и выпускники учебных заведений могут самостоятельно получить информацию о выданных им документах об образовании и данных об обучении. Для этого только надо иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании - не нужны. Дополнительная информация о сервисе ЕДЕБО загружена по ссылке.

Информацию, полученную с помощью сервиса ЕДЕБО, о серии и номере выданных документов об образовании можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании.

Полученная выписка из этого Реестра может быть полезной для признания украинских документов об образовании дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах Европейского пространства высшего образования. отметили в МОН.