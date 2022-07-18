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Федоров розповів, які документи в "Дії" матимуть англійську версію

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Деякі цифрові документи в додатку "Дія" перекладуть англійською мовою. Йдеться про закордонний паспорт, водійські права і техпаспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", - написав він.

Федоров зазначив, що це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії".

Він додав, що команда вже завершує технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийде з бета-тестом.

Нагадаємо, до кінця липня в "Дію" додадуть близько 10 нових послуг і документів.

Окрім того, Міносвіти працює над впровадженням електронних документів про освіту на порталі та в мобільному застосунку "Дія".

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