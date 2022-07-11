В "Дії" появится ряд новых услуг и документов: что известно
До конца июля в приложение "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов. В частности, украинцы снова смогут поделиться техпаспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
По его словам, в приложении планируют уже скоро возобновить возможность "шеринг техпаспорта", благодаря которому каждый украинец сможет поделиться документом с человеком, который пользуется его автомобилем. Эту услугу запустили еще в феврале, но из-за войны прекратили ее работу.
Федоров добавил, что цифровые документы в "Дії" будут вскоре переведены на английский язык.
При этом уже до конца текущей недели электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство будут доступны в бета-тесте. Также планируются тестирования военных облигаций и услуг "єНотариата".
Напомним, ранее стало известно, что Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.