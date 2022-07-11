ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В "Дії" появится ряд новых услуг и документов: что известно

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 июля 2022 21:47
В "Дії" появится ряд новых услуг и документов: что известно Фото: в "Дії" появится ряд новых услуг и документов (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

До конца июля в приложение "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов. В частности, украинцы снова смогут поделиться техпаспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, в приложении планируют уже скоро возобновить возможность "шеринг техпаспорта", благодаря которому каждый украинец сможет поделиться документом с человеком, который пользуется его автомобилем. Эту услугу запустили еще в феврале, но из-за войны прекратили ее работу.

Федоров добавил, что цифровые документы в "Дії" будут вскоре переведены на английский язык.

При этом уже до конца текущей недели электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство будут доступны в бета-тесте. Также планируются тестирования военных облигаций и услуг "єНотариата".

Напомним, ранее стало известно, что Министерство образования и науки Украины работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Минцифра Дия
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно