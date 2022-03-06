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Федоров призвал Microsoft заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHub

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Воскресенье 06 марта 2022 21:52
Федоров призвал Microsoft заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHub Федоров обратился к Microsoft (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству Microsoft и призвал заблокировать сервисы Azure, Skype и GitHub в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра.

Чиновник сообщил, что продолжает системную работу по технологической изоляции агрессора.

По его словам, последний раз кровь мирных граждан в Европе проливали, когда "облака" были только на небе, общение было обычной почтой, а программировали на лентах.

"Россия стремительно идет "вперед в прошлое", – сообщил Федоров.

Федоров призвал Microsoft заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHubФедоров призвал Microsoft заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHubМихаил Федоров обратился к Microsoft (t.me/zedigital)

Ранее мы сообщали, что Spotify остановил продажу подписки Premium в России.

Также мы писали, что TikTok приостановит работу в России.

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