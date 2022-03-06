ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

TikTok приостановит работу в России

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 21:10
TikTok приостановит работу в России TikTok приостановит работу в России (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупационные войска уже одиннадцатый день наносят ракетные удары по жилым домам и объектам инфраструктуры. Поэтому многие компании перестали сотрудничать со страной-агрессором. Теперь к этому списку присоединился и TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог TikTok в Twitter.

TikTok решил приостановить работу в России. Все из-за нового закона с наказанием за "фейки", теперь платформа больше не позволяет распространять пользователям в РФ контент.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", - говорится в сообщении.

Также в TikTok подчеркнули, что это не повлияет на службу обмена сообщениями в программе.

Ранее мы сообщали, что American Express приостанавливает операции в России и Беларуси.

Также мы писали, что карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok Вторжение России в Украину
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать