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Федоров закликав Microsoft заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype та GitHub

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Неділя 06 березня 2022 21:52
Федоров закликав Microsoft заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype та GitHub Федоров звернувся до Microsoft (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до керівництва Microsoft та закликав заблокувати сервіси Azure, Skype та GitHub у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра.

Урядовець повідомив, що продовжує системну роботу щодо технологічної ізоляції агресора.

За його словами, востаннє кров мирних громадян в Європі проливали, коли "хмари" були тільки на небі, спілкування було звичайною поштою, а програмували на стрічках.

"Росія стрімко йде "вперед в минуле", - повідомив Федоров.

Федоров закликав Microsoft заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype та GitHubФедоров закликав Microsoft заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype та GitHubМихайло Федоров звернувся до Microsoft (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що Spotify зупинив продаж підписки Premium у Росії.

Також ми писали, що TikTok призупинить роботу в Росії.

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