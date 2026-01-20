Федоров і Пісторіус обговорили постачання Україні ракет для Patriot і IRIS-T

Міністр оборони України Михайло Федоров і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус провели розмову. Зокрема, йшлося про постачання Україні ракет для систем ППО Patriot і IRIS-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федорова в Telegram .

Український міністр розповів колезі про сьогоднішній масований удар окупантів. Німеччина відіграє ключову роль у посиленні протиповітряної оборони України - передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь Берліна в програмі PURL допомагали відбивати російську атаку.

"Обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довгострокового постачання ракет для наших систем Patriot. Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних озброєнь України та нарощування поставок", - написав Федоров.

За його словами, окремо обговорювалася участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. Україна вже провела успішні операції на фронті і готова ділитися своїм досвідом з німецькими військовими.

Ще одним важливим напрямком у співпраці між країнами є артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Федоров зазначив, що Україні необхідні поставки саме таких снарядів, в умовах "дронової kill zone". Важливо, щоб Німеччина продовжувала внески в чеську ініціативу щодо снарядів.

Федоров нагадав, що Німеччина - один із ключових партнерів України у сфері оборони, її внесок становить понад 30% усіх оголошених обсягів оборонної допомоги Україні на 2026 рік. Також український міністр подякував колезі за передачу двох Patriot восени минулого року.

До речі, лише минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявляв, що українським захисникам не вистачало ракет для деяких систем ППО. Але Україна все ж таки отримала серйозний пакет таких ракет.