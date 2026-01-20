Федоров и Писториус обсудили поставки Украине ракет для Patriot и IRIS-T

Министр обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус провели разговор. В частности, речь шла о поставках Украине ракет для систем ПВО Patriot и IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федорова в Telegram .

Украинский министр рассказал коллеге о сегодняшнем массированном ударе оккупантов. Германия играет ключевую роль в усилении противовоздушной обороны Украины - переданные системы ПВО IRIS-T и Patriot, а также участие Берлина в программе PURL помогали отбивать российскую атаку.

"Обсудили дальнейшее развитие программы Patriot Украины и необходимых проектов для обеспечения долгосрочной поставки ракет для наших систем Patriot. Параллельно сосредоточились на развитии ракеты IRIS-T как одной из центральных вооружений Украины и наращивания поставок", - написал Федоров.

По его словам, отдельно обсуждалось участие Германии в инновационном проекте по развитию дроново-штурмовых подразделений. Украина уже провела успешные операции на фронте и готова делиться своим опытом с немецкими военными.

Еще одним важным направлением в сотрудничестве между странами являются артиллерийские боеприпасы увеличенной дальности. Федоров отметил, что Украине необходимы поставки именно таких снарядов, в условиях "дроновой kill zone". Важно, чтобы Германия продолжала взносы в чешскую инициативу по снарядам.

Федоров напомнил, что Германия - один из ключевых партнеров Украины в сфере обороны, ее взнос составляет более 30% всех объявленных объемов оборонной помощи Украине на 2026 год. Также украинский министр поблагодарил коллегу за передачу двух Patriot осенью прошлого года.

К слову, только на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинским защитникам не хватало ракет для некоторых систем ПВО. Но Украина все же получила серьезный пакет таких ракет.