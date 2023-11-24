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Федоров анонсував створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ"

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні незабаром з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ". Важливо буде не лише пропонувати інноваційні розробки, але й вміти їх масштабувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова під час ForbesTech-2023, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", - розповів Федоров. 

Дрони українського виробництва

В липні колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав про те, що на озброєнні наших воїнів находяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва

Наприклад, в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею. 

Вже до кінця року "Укроборонпром" поставить сотні дронів вітчизняного виробництва нашим воїнам. Зокрема наша країна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". 

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