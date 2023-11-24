Федоров анонсував створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ"

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію - відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", - розповів Федоров.

Дрони українського виробництва

В липні колишній міністр оборони Олексій Резніков розповідав про те, що на озброєнні наших воїнів находяться вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Наприклад, в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Вже до кінця року "Укроборонпром" поставить сотні дронів вітчизняного виробництва нашим воїнам. Зокрема наша країна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".