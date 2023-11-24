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Федоров анонсировал создание в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ"

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в скором времени появится "Армия роботов" и "Армия РЭБ". Важно будет не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время ForbesTech-2023, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию - открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали различные продукты, умеют масштабировать продукты", - рассказал Федоров.

Дроны украинского производства

В июле бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении наших воинов находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства

Например, в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морський малюк". Производство этих беспилотников расположено в Украине, но заводы находятся под землей. 

Уже до конца года "Укроборонпром" поставит сотни дронов отечественного производства нашим воинам. В частности наша страна наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

 

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