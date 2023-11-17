ЗСУ до кінця року отримають сотні дронів українського виробництва: що відомо

Українські захисники до кінця року отримають сотні дронів вітчизняного виробництва. Їх поставить "Укроборонпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної служби спецзв'язку та захисту інформації Юрія Щиголя в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, доля "Укроборонпрому" в загальних обсягах закупок "Армії дронів" зростає постійно. Щиголь наголосив, що Держспецзв'язку законтрактувало сотні дронів. Вони повинні бути готові до кінця 2023 року.

"З нуля вона виросла до того, що ми сьогодні закуповуємо у них. А нуль був ще в серпні. З серпня, відтоді як ми уклали перший контракт і до сьогодні доля "Укроборонпрому" збільшилася з одного до кількох сотень дронів, які вже законтрактовано. Плануємо отримати їх до кінця року", - сказав бригадний генерал.

Щиголь додав, що зараз "Укроборонпром" виробляє зброю, яку не виготовляв протягом десяти років.

"Вони почали робити FPV-дрони, дрони високої дальності. Ми в них купуємо цю продукцію і постачаємо ЗСУ", - підкреслив голова Держспецзв'язку.

Дрони українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні безпілотники.

Раніше голова СБУ повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Детальніше про те, якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі - читайте у нашому матеріалі.

Також зазначимо, що цього року Кабмін виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.