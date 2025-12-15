ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Федерация работодателей призвала НКРЭКУ не повышать тариф на распределение газа

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 14:09
UA EN RU
Федерация работодателей призвала НКРЭКУ не повышать тариф на распределение газа Фото: Федерация работодателей призвала НКРЭКУ не повышать тариф на распределение газа (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.

По выводам ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые филиалы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

"Согласно обнародованным НКРЭКУ материалам, тариф для АО "Запорожгаз" может вырасти до 1,73 грн/м³ (+87%), а для Криворожского филиала - до 1,73 грн/м³ (+127%). Подобный рост предлагается и для Харьковского городского филиала - до +128%. Резкое повышение тарифов связано с увеличением расходов на топливо, электроэнергию и оплату труда, но объемы распределения газа существенно сокращаются", - подчеркнули в ФРУ.

В Федерации отметили, что в условиях войны и падения промышленного производства такие решения создают чрезмерное давление на бизнес, повышают себестоимость продукции и грозят сокращением рабочих мест.

"Резкий рост тарифов может привести к падению конкурентоспособности украинской продукции, уменьшению объемов производства и дестабилизации ключевых секторов экономики. Любая корректировка тарифов в 2026 году может быть оправданной только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции, и составлять не более 13,6%. Тогда как НКРЭКУ предлагает увеличение в 4-9 раз больше этого показателя", - отметили в ФРУ.

Федерация призвала НКРЭКУ пересмотреть подход к тарифообразованию и установить тарифы на уровне, который не поставит под угрозу работу промышленных предприятий, а именно: не выше 1,04 грн/м³ для АО "Запорожгаз", 0,59 грн/м³ - для Криворожского филиала, и 0,47 грн/м³ для Харьковского городского филиала.

"Сбалансированная тарифная политика является критически важной для сохранения рабочих мест, устойчивости промышленности и экономической безопасности страны во время войны", - резюмировали в ФРУ.

Ранее с подобным заявлением выступило также ОП "Укрметаллургпром": там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

