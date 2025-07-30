У ФБР знайшли "секретні документи" щодо зв'язків Трампа та Росії: але є нюанс

Директор Федерального розвідувального Бюро США Кеш Патель "випадково виявив" секретні документи щодо "зв'язків" президента Дональда Трампа з РФ. Документи, які знайшли у "мішках для спалювання", можуть виявитися "підробкою демократів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Зазначається, що тисячі документів нібито було знайдено у секретній кімнаті в будівлі ФБР. Документи були упаковані в так звані "мішки для спалювання" та підготовлені до утилізації - знищення у спеціальній печі.

За даними джерел телеканалу, один з документів - це секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. Там містяться усі розвідувальні дані, які вивчив прокурор.

Рішення щодо розсекречування додатка приймуть директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф, безпосередньо Патель, директор Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральний прокурор Пем Бонді та в.о. директора Агентства національної безпеки Вільям Хартман.

Після цього документ передадуть голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який його оприлюднить .

У документі, за даними джерел, нібито містяться дані про те, що саме ФБР часів 44-го президента США Барака Обами відіграватиме головну роль у розслідуванні даних щодо ймовірної змови Трампа з Росією.

Також там нібито є згадка про те, що ФБР почала неофіційне розслідування задовго до того, як скандал із ймовірними зв'язками Трампа та Росії вийшов назовні.

"Зрештою, оприлюднення секретного додатка додасть більше правдивості твердженню про те, що всередині уряду США існував скоординований план, спрямований на те, щоб допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечки щодо зв'язків Трампа з Росією", - пояснило виданню одне з джерел.

Інший співрозмовник сказав, що ФБР запустило розслідувальну операцію проти Трампа, яка отримала назву "Crossfire Hurricane", через кілька днів після того, як Дарем ознайомився з даними.

Таким чином, сказав ще один чиновник, взагалі не виключається, що документи щодо "зв'язків Трампа з Росією" насправді були "підроблені демократами".

"Важко уявити, як Бреннан, Клеппер і Комі (ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан, ексдиректор Нацрозвідки Джеймс Клеппер та ексдиректор ФБР Джеймс Комі, які займали посади за часів Обами - ред.) зможуть це пояснити", - сказав співрозмовник видання.