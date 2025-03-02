Директор ФБР попросив Конгрес розслідувати, куди пішли відправлені Україні гроші

Глава ФБР Кеш Патель заявив, що попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли гроші, відправлені на допомогу Україні. За його словами, Штати не можуть мати повну довіру до Володимира Зеленського, який нібито не говорить, куди йдуть гроші.

"Наші гроші використовувалися проти нас, проти американських військовослужбовців і проти наших союзників там (в Афганістані - ред.), буквально. Боюся, що саме до цього ми зараз йдемо. Ми навіть ще не торкнулися інших речей, які ми передали Україні. Зараз ідеться виключно про гроші. Я попросив Конгрес розслідувати, куди пішли ці кошти. Американський народ заслуговує на відповідь, тому що це наші гроші. Це наші податкові долари", - сказав Патель.

Він додав, що справа не в тому, що Штати відправили мільярд доларів, а в тому, що сума, відправлена в одну країну, у сто разів перевищує цей мільярд.

"Я не розумію, як Конгресу дозволяють так чинити. Зеленський вийшов на світову арену і заявив: "Росія випустила ракету по Польщі", що буквально було б актом війни. У підсумку з'ясувалося, що Росія не запускала ніякої ракети. Виявилося, що ракета була випущена з території України і потрапила в Польщу", - сказав глава ФБР.

Він додав, що якщо президент України Володимир Зеленський просить дати ще більше фінансової допомоги і більше техніки, то йому варто "відповідально підходити до своїх глобальних заяв, які підводять нас до межі війни".

"Ми просто не можемо мати повну впевненість і довіру до лідера, якому виділяють 100 мільярдів доларів, а потім він заявляє: "Я не скажу вам, куди пішли гроші", - резюмував Патель.