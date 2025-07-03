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Доповідь про втручання РФ у вибори 2016 року могла бути спотворена, - ЦРУ

Четвер 03 липня 2025 01:57
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Доповідь про втручання РФ у вибори 2016 року могла бути спотворена, - ЦРУ Ілюстративне фото: у ЦРУ заявили про тиск під час підготовки доповіді про вибори 2016 року (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Центральне розвідувальне управління США опублікувало звіт, в якому йдеться про численні процедурні порушення при складанні оцінки про втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році.

Про це йдеться у звіті ЦРУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

У звіті йдеться про те, що 44-й президент США Барак Обама наприкінці свого другого президентського терміну прийняв рішення разом із директорами національної розвідки США, ЦРУ та ФБР Джеймсом Клеппером, Джоном Бреннаном і Джеймсом Комі про необхідність випустити доповідь про нібито втручання Росії в американські вибори і таким чином підставити Дональда Трампа на його першому президентському терміні.

"Саме Обама, Комі, Клеппер і Бреннан вирішили підставити Трампа", - сказав нинішній директор ЦРУ Джон Реткліфф в інтерв'ю The New York Post.

Як зазначив Реткліфф, метою глав розвідувальних відомств було створення такого звіту, який ніхто б не зміг поставити під сумнів, саме тому вони "навісили на нього ярлик російської змови і засекретили".

"Вона (доповідь - ред.) фактично отримала знак схвалення розвідувального співтовариства на те, що Росія допомагала Трампу..Це фактично поглинуло перші два роки його (Трампа - ред.) президентства", - зазначив глава ЦРУ.

Раніше ми писали про те, що дії Дональда Трампа призвели до того, що ставлення українців до керівництва США різко погіршилося. На відміну від Європи цю країну вже не вважають надійним союзником.

Якщо у грудні 2024 року більше половини (54%) українців мали оптимістичні очікування щодо Дональда Трампа, то вже в березні 2025 року 73% вважали, що для України це погано, що він є президентом США, а 19% - добре.

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