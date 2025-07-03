Доповідь про втручання РФ у вибори 2016 року могла бути спотворена, - ЦРУ

Центральне розвідувальне управління США опублікувало звіт, в якому йдеться про численні процедурні порушення при складанні оцінки про втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році.

Про це йдеться у звіті ЦРУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

У звіті йдеться про те, що 44-й президент США Барак Обама наприкінці свого другого президентського терміну прийняв рішення разом із директорами національної розвідки США, ЦРУ та ФБР Джеймсом Клеппером, Джоном Бреннаном і Джеймсом Комі про необхідність випустити доповідь про нібито втручання Росії в американські вибори і таким чином підставити Дональда Трампа на його першому президентському терміні.

"Саме Обама, Комі, Клеппер і Бреннан вирішили підставити Трампа", - сказав нинішній директор ЦРУ Джон Реткліфф в інтерв'ю The New York Post.

Як зазначив Реткліфф, метою глав розвідувальних відомств було створення такого звіту, який ніхто б не зміг поставити під сумнів, саме тому вони "навісили на нього ярлик російської змови і засекретили".

"Вона (доповідь - ред.) фактично отримала знак схвалення розвідувального співтовариства на те, що Росія допомагала Трампу..Це фактично поглинуло перші два роки його (Трампа - ред.) президентства", - зазначив глава ЦРУ.